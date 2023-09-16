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    18:25, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Олимпиада по физической культуре пройдет в школах Казахстана

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    Фото: gov.kz
    Национальный научно-практический центр физической культуры Министерства просвещения Республики Казахстан сообщает о проведении республиканской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Предметная олимпиада будет проходить в три этапа:

    Первый этап – районный, проводится районными отделами образования в сентябре 2023 года.

    Второй этап – областной (городской), проводится до 5 октября 2023 года областными управлениями образования Астаны, Алматы и Шымкента.

    Третий республиканский этап состоится 23-27 октября 2023 года в Алматы.

    Предметная олимпиада по физической культуре среди школьников страны пройдет в третий раз.

    «Проведение такого мероприятия на республиканском уровне мотивирует обучающихся к занятию спортом, ведению здорового образа жизни, а также оказывает большое влияние на формирование физического воспитания школьников» - сказал директор ННПЦФК Сагдат Садыков.

    В олимпиаде примут участие обучающиеся 5-6, 7-8 классов общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, победители и призеры второго этапа олимпиады по предмету «Физическая культура».


    Теги:
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