Олимпиада по физической культуре пройдет в школах Казахстана

Национальный научно-практический центр физической культуры Министерства просвещения Республики Казахстан сообщает о проведении республиканской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предметная олимпиада будет проходить в три этапа:

Первый этап – районный, проводится районными отделами образования в сентябре 2023 года.

Второй этап – областной (городской), проводится до 5 октября 2023 года областными управлениями образования Астаны, Алматы и Шымкента.

Третий республиканский этап состоится 23-27 октября 2023 года в Алматы.

Предметная олимпиада по физической культуре среди школьников страны пройдет в третий раз.

«Проведение такого мероприятия на республиканском уровне мотивирует обучающихся к занятию спортом, ведению здорового образа жизни, а также оказывает большое влияние на формирование физического воспитания школьников» - сказал директор ННПЦФК Сагдат Садыков.

В олимпиаде примут участие обучающиеся 5-6, 7-8 классов общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, победители и призеры второго этапа олимпиады по предмету «Физическая культура».