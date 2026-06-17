Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе: объявлен набор волонтеров по всему миру

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Лос-Анджелесе объявил о начале приема заявок в волонтерскую программу, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Регистрация кандидатов откроется 14 июля 2026 года - ровно за два года до церемонии открытия.

По официальной информации, в состав волонтерского корпуса войдут около 60 тысяч человек. Они будут задействованы как во время Олимпийских, так и Паралимпийских игр, помогая в организации крупнейшего мультиспортивного события мира.

Будущим волонтерам предстоит выполнять широкий спектр задач: встречать и сопровождать спортсменов и гостей, помогать зрителям на спортивных объектах, обеспечивать навигацию, а также оказывать поддержку по отдельным функциональным направлениям, включая медицинское сопровождение и языковой перевод.

Большинство волонтерских позиций будут доступны в регионе Большого Лос-Анджелеса. Вместе с тем набор будет проводиться и для спортивных объектов, расположенных в других городах США, где пройдут отдельные соревнования Олимпийских игр-2028.

Волонтерская программа Игр включает два направления. Первое связано с участием в общественных, спортивных и экологических инициативах, которые проводятся в Лос-Анджелесе и его окрестностях в период подготовки к Олимпиаде. Второе направление предусматривает работу непосредственно во время проведения Олимпиады и Паралимпиады.

Организаторы отмечают, что участие в мероприятиях подготовительного этапа позволяет кандидатам получить практический опыт, познакомиться с организацией крупных спортивных событий и стать частью олимпийского движения еще до начала Игр.

Для участия в программе необходимо быть не моложе 18 лет к моменту начала ОИ и владеть английским языком. Каждый волонтер должен будет отработать не менее десяти смен продолжительностью около восьми часов в период проведения Олимпийских или Паралимпийских игр. Со всеми подробностями можно ознакомиться здесь.



Напомним, Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года, а Паралимпийские игры - с 15 по 27 августа.

Ранее Международный Олимпийский комитет утвердил квалификационную систему отбора на Олимпийские игры-2028, представленную Международной федерацией World Boxing.

