Олимпиада-2022: сколько получат казахстанские спортсмены за завоеванные медали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев озвучил сумму денежного вознаграждения спортсменов за медали на Олимпийских и Паралимпийских играх, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Олимпийцы и паралимпийцы, которые завоевали призовые места (1-6 место), получают денежные вознаграждения. Законом предусмотрено выделение квартир в соответствии с завоеванными медалями. За первое место – 250 тысяч долларов, далее 150, 75 тысяч долларов. В случае завоевания медали эти средства будут выплачены из государственного резерва РК», - добавил Серик Жарасбаев.

Вице-министр в ходе брифинга рассказал о подготовке спортсменов на Паралимпийские игры.

«Паралимпийцам нужно уделять ровно столько же внимания, сколько и олимпийцам. Во время проводов олимпийцев на приеме у Президента находилось два паралимпийца. Он также пожелал им успехов. На паралимпийских играх у нас спортсменов в разы меньше - 4 человека: два - в лыжных горках и два - в биатлоне. Подготовка идет полным ходом. 5-25 февраля спортсмены заедут на учебно-тренировочный сбор – лыжно-биатлонный комплекс «Алатау». С Паралимпийским комитетом все вопросы отработали. С учетом того, что их количество будет намного меньше, они решаются быстрее. Мы также желаем им успехов», - добавил он.