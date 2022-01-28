Олимпиада-2022: расписание соревнований по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хоккей – одна из 15 спортивных дисциплин зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В Пекине-2022 пройдут мужской и женский турниры. Каждый турнир имеет свой формат, в нем принимают участие 12 мужских и 10 женских команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

ЖЕНСКИЙ ТУРНИР

Место проведения: Национальный крытый стадион Wukesong

Даты проведения: 3 февраля – 17 февраля

3 февраля

Швейцария – Канада (группа А),

Китай – Чехия (группа В)

Япония – Швеция (группа В)

Финляндия – США (группа А)

4 февраля

ОКР – Швейцария (группа А),

Дания – Китай (группа В)

5 февраля

Канада – Финляндия (группа А)

Чехия – Швеция (группа В),

Дания – Япония (группа В)

Женщины. США – ОКР (группа А)

6 февраля

Китай – Япония (группа В)

Швейцария – США (группа А)

7 февраля

Канада – ОКР (группа А)

Чехия – Дания (группа В)

Финляндия – Швейцария (группа А),

Швеция – Китай (группа В)

8 февраля

США – Канада (группа А)

Япония – Чехия (группа В)

ОКР – Финляндия (группа А),

Швеция – Дания (группа В)

11 февраля

Четвертьфинал

Четвертьфинал

12 февраля

Четвертьфинал

14 февраля

Полуфинал

16 февраля

Матч за 3-е место

17 февраля

Финал

МУЖСКОЙ ТУРНИР

Место проведения: Национальный крытый стадион Wukesong

Даты проведения: 9 февраля – 20 февраля

9 февраля

ОКР – Швейцария (группа В

Чехия – Дания (группа В)

10 февраля

Швеция – Латвия (группа С)

Финляндия – Словакия (группа C)

США – Китай (группа А),

Канада – Германия (группа А)

11 февраля

Дания – ОКР (группа B)

Чехия – Швейцария (группа В),

Швеция – Словакия (группа В)

Латвия – Финляндия (группа С)

12 февраля

Канада – США (группа А):

Германия – Китай (группа A)

ОКР – Чехия (группа В),

Швейцария – Дания (группа В)

13 февраля

Словакия – Латвия (группа С

Финляндия – Швеция (группа С)

Китай – Канада (группа А),

США – Германия (группа А)

15 февраля

Квалификационный раунд

16 февраля

Четвертьфинал

18 февраля

Полуфинал

19 февраля

Матч за 3-е место

20 февраля

Финал