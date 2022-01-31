Олимпиада-2022: расписание по керлингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Соревнования по керлингу начнутся 2 февраля в смешанных парах. 9 февраля за дело возьмутся мужские команды, а женские сборные стартуют на день позже. На Олимпийских играх в Пекине медали будут разыгрываться в трех дисциплинах: среди смешанных пар, а также среди мужских и женских команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Стадион: Пекинский национальный плавательный комплекс

Даты: 2 – 20 февраля

2 февраля

Смешанные пары. Швеция – Великобритания, Австралия – США, Норвегия – Чехия, Китай – Швейцария

3 февраля

Смешанные пары. Австралия – Китай, Швеция – Чехия, США – Италия, Великобритания – Канада

Смешанные пары. Италия – Швейцария, США – Норвегия

Смешанные пары. Норвегия – Канада, Швейцария – Великобритания, Китай – Швеция, Чехия – Австралия

4 февраля

Смешанные пары. Швеция – Австралия, Канада – Швейцария, Италия – Норвегия

Смешанные пары. Чехия – Италия, Китай – Канада, Великобритания – Австралия, Швеция – США

5 февраля

Смешанные пары. Австралия – Норвегия, Швейцария – Швеция

Смешанные пары. Китай – США, Чехия – Великобритания, Швеция – Канада, Австралия – Италия

Смешанные пары. Великобритания – Италия, Норвегия – Китай, Чехия – Швейцария, США – Канада

6 февраля

Смешанные пары. США – Чехия, Великобритания – Китай

Смешанные пары. Норвегия – Швеция, Австралия – Швейцария, Италия – Китай, Канада – Чехия

Смешанные пары. Канада – Австралия, Италия – Швеция, Швейцария – США, Норвегия – Великобритания

7 февраля

Смешанные пары. Швейцария – Норвегия, Канада – Италия, США – Великобритания, Чехия – Китай

Смешанные пары. Полуфиналы

8 февраля

Смешанные пары. Матч за бронзу

Смешанные пары. Финал

9 февраля

Мужчины. Дания – Канада, США – ОКР, Норвегия – Швейцария, Китай – Швеция

10 февраля

Женщины. Великобритания – Швейцария, Дания – Китай, Швеция – Япония, ОКР – США

Мужчины. США – Швеция, Норвегия – Канада, Китай – ОКР, Великобритания – Италия

Женщины. Канада – Республика Корея, Швеция – Великобритания, США – Дания, Китай – Швейцария

11 февраля

Мужчины. Швейцария – ОКР, Великобритания – США, Швеция – Италия, Дания – Китай

Женщины. США – Китай, Канада – Япония, Швейцария – ОКР, Республика Корея – Великобритания

Мужчины. ОКР – Дания, Великобритания – Норвегия, Канада – Швейцария

12 февраля

Женщины. Швеция – Канада, Республика Корея – ОКР, Япония – Дания

Мужчины. Италия – Китай, Канада – Швеция, Дания – Швейцария, США – Норвегия

Женщины. ОКР – Япония, Дания – Швейцария, Великобритания – США, Швеция – Китай

13 февраля

Мужчины. Норвегия – Швеция, Китай – Великобритания, США – Канада, Италия – ОКР

Женщины. Дания – Великобритания, США – Швеция, Республика Корея – Китай, Швейцария – Канада

Мужчины. Великобритания – Дания, Швейцария – Италия, Китай – США

14 февраля

Женщины. Китай – Япония, Канада – ОКР, США – Республика Корея

Мужчины. Канада – Италия, Дания – Норвегия, ОКР – Швеция, Швейцария – Великобритания

Женщины. Швейцария – Швеция, Великобритания – Канада, Япония – Республика Корея, Дания – ОКР

15 февраля

Мужчины. ОКР – Норвегия, Канада – Китай, Швейцария – США, Швеция – Дания

Женщины. Китай – ОКР, Швеция – Дания, США – Швейцария, Великобритания – Япония

Мужчины. Швеция – Великобритания, Италия – США, Норвегия – Китай, ОКР – Канада

16 февраля

Женщины. Канада – США, Швейцария – Республика Корея, Китай – Великобритания

Мужчины. Китай – Швейцария, Великобритания – ОКР, Италия – Дания

Женщины. Республика Корея – Дания, Япония – США, ОКР – Швеция, Канада – Китай

17 февраля

Мужчины. Дания – США, Швеция – Швейцария, Канада – Великобритания, Норвегия – Италия

Женщины. Япония – Швейцария, ОКР – Великобритания, Дания – Канада, Республика Корея – Швеция

Мужчины. Полуфиналы

18 февраля

Мужчины. Матч за бронзу

Женщины. Полуфиналы

19 февраля

Мужчины. Финал

Женщины. Матч за бронзу

20 февраля

09:05 Женщины. Финал