Олимпиада-2022: расписание по керлингу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Соревнования по керлингу начнутся 2 февраля в смешанных парах. 9 февраля за дело возьмутся мужские команды, а женские сборные стартуют на день позже. На Олимпийских играх в Пекине медали будут разыгрываться в трех дисциплинах: среди смешанных пар, а также среди мужских и женских команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Стадион: Пекинский национальный плавательный комплекс
Даты: 2 – 20 февраля
2 февраля
Смешанные пары. Швеция – Великобритания, Австралия – США, Норвегия – Чехия, Китай – Швейцария
3 февраля
Смешанные пары. Австралия – Китай, Швеция – Чехия, США – Италия, Великобритания – Канада
Смешанные пары. Италия – Швейцария, США – Норвегия
Смешанные пары. Норвегия – Канада, Швейцария – Великобритания, Китай – Швеция, Чехия – Австралия
4 февраля
Смешанные пары. Швеция – Австралия, Канада – Швейцария, Италия – Норвегия
Смешанные пары. Чехия – Италия, Китай – Канада, Великобритания – Австралия, Швеция – США
5 февраля
Смешанные пары. Австралия – Норвегия, Швейцария – Швеция
Смешанные пары. Китай – США, Чехия – Великобритания, Швеция – Канада, Австралия – Италия
Смешанные пары. Великобритания – Италия, Норвегия – Китай, Чехия – Швейцария, США – Канада
6 февраля
Смешанные пары. США – Чехия, Великобритания – Китай
Смешанные пары. Норвегия – Швеция, Австралия – Швейцария, Италия – Китай, Канада – Чехия
Смешанные пары. Канада – Австралия, Италия – Швеция, Швейцария – США, Норвегия – Великобритания
7 февраля
Смешанные пары. Швейцария – Норвегия, Канада – Италия, США – Великобритания, Чехия – Китай
Смешанные пары. Полуфиналы
8 февраля
Смешанные пары. Матч за бронзу
Смешанные пары. Финал
9 февраля
Мужчины. Дания – Канада, США – ОКР, Норвегия – Швейцария, Китай – Швеция
10 февраля
Женщины. Великобритания – Швейцария, Дания – Китай, Швеция – Япония, ОКР – США
Мужчины. США – Швеция, Норвегия – Канада, Китай – ОКР, Великобритания – Италия
Женщины. Канада – Республика Корея, Швеция – Великобритания, США – Дания, Китай – Швейцария
11 февраля
Мужчины. Швейцария – ОКР, Великобритания – США, Швеция – Италия, Дания – Китай
Женщины. США – Китай, Канада – Япония, Швейцария – ОКР, Республика Корея – Великобритания
Мужчины. ОКР – Дания, Великобритания – Норвегия, Канада – Швейцария
12 февраля
Женщины. Швеция – Канада, Республика Корея – ОКР, Япония – Дания
Мужчины. Италия – Китай, Канада – Швеция, Дания – Швейцария, США – Норвегия
Женщины. ОКР – Япония, Дания – Швейцария, Великобритания – США, Швеция – Китай
13 февраля
Мужчины. Норвегия – Швеция, Китай – Великобритания, США – Канада, Италия – ОКР
Женщины. Дания – Великобритания, США – Швеция, Республика Корея – Китай, Швейцария – Канада
Мужчины. Великобритания – Дания, Швейцария – Италия, Китай – США
14 февраля
Женщины. Китай – Япония, Канада – ОКР, США – Республика Корея
Мужчины. Канада – Италия, Дания – Норвегия, ОКР – Швеция, Швейцария – Великобритания
Женщины. Швейцария – Швеция, Великобритания – Канада, Япония – Республика Корея, Дания – ОКР
15 февраля
Мужчины. ОКР – Норвегия, Канада – Китай, Швейцария – США, Швеция – Дания
Женщины. Китай – ОКР, Швеция – Дания, США – Швейцария, Великобритания – Япония
Мужчины. Швеция – Великобритания, Италия – США, Норвегия – Китай, ОКР – Канада
16 февраля
Женщины. Канада – США, Швейцария – Республика Корея, Китай – Великобритания
Мужчины. Китай – Швейцария, Великобритания – ОКР, Италия – Дания
Женщины. Республика Корея – Дания, Япония – США, ОКР – Швеция, Канада – Китай
17 февраля
Мужчины. Дания – США, Швеция – Швейцария, Канада – Великобритания, Норвегия – Италия
Женщины. Япония – Швейцария, ОКР – Великобритания, Дания – Канада, Республика Корея – Швеция
Мужчины. Полуфиналы
18 февраля
Мужчины. Матч за бронзу
Женщины. Полуфиналы
19 февраля
Мужчины. Финал
Женщины. Матч за бронзу
20 февраля
09:05 Женщины. Финал
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