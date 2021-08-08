Олимпиада-2020 в Токио официально объявлена закрытой

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил об официальном закрытии Олимпийских игр в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Главный турнир четырехлетия стартовал 23 июля и закончился 8 августа. Всего на Олимпиаде-2020 выступило около 12 500 спортсменов. Победителем медального зачета стала сборная США — она завоевала 113 медалей (39-41-33). На втором месте — Китай — 88 (38-32-18), на третьем — Япония — 58 (27-14-17).

Делегация сборной Казахстана приняла участие в торжественной церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио. Казахстанские спортсмены совершили прощальный круг почета по стадиону.

Казахстан в медальном зачете занял 83-е место и стал 13-м из 15-ти стран постсоветского пространства. Казахстанские спортсмены выиграли восемь бронзовых медалей. Призерами Олимпиады-2020 в составе сборной Казахстана стали: тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло , дзюдоист Елдос Сметов , боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, борец-вольник Нурислам Санаев, каратисты Дархан Есадилов и Софья Берульцева.

Фото: olympics.com