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Олимпиада-2020: кто будет первым соперником Василия Левита в отборе

6 Марта 2020 18:48
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Олимпиада-2020: кто будет первым соперником Василия Левита в отборе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Василий Левит узнал своего первого соперника на олимпийском квалификационном турнире в Аммане (Иордания), передает МИА со ссылкой на Sports.kz.

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Посеянный под первым номером на турнире в весовой категории до 91 килограмма Левит начнет выступление с четвертьфинала: ему будет противостоять боксер из Таджикистана Давлат Болтаев, который в предварительном раунде оказался сильнее монгола Эрденебаяра Сандагсурена. Четвертьфинальный бой состоится 8 марта в утренней сессии.

Василий Левит является серебряным призером Олимпиды-2016, двукратным бронзовым призером чемпионата мира (2017, 2019) и трехкратным чемпионом Азии (2009, 2015, 2017).


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Ключевые слова: Спорт,
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