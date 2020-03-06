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Олимпиада-2020: кто будет первым соперником Василия Левита в отборе
6 Марта 2020 18:48
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Василий Левит узнал своего первого соперника на олимпийском квалификационном турнире в Аммане (Иордания), передает МИА со ссылкой на Sports.kz.
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Посеянный под первым номером на турнире в весовой категории до 91 килограмма Левит начнет выступление с четвертьфинала: ему будет противостоять боксер из Таджикистана Давлат Болтаев, который в предварительном раунде оказался сильнее монгола Эрденебаяра Сандагсурена. Четвертьфинальный бой состоится 8 марта в утренней сессии.
Василий Левит является серебряным призером Олимпиды-2016, двукратным бронзовым призером чемпионата мира (2017, 2019) и трехкратным чемпионом Азии (2009, 2015, 2017).
Ключевые слова: Спорт,
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