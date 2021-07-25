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Олимпиада-2020: Казахстанский теннисист Герасименко выиграл первый матч
25 Июля 2021 14:25
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В Токио (Япония) на Олимпийских играх в рамках соревнований по настольному теннису впервые выступил представитель Казахстана Кирилл Герасименко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Первым соперником казахстанца стал Любомир Янчарик из Чехии. Матч завершился в итоге непростой победой со счетом 4:3.
Напомним, ранее Анастасия Лаврова покинула турнир в этой же дисциплине у женщин.
Добавим, что накануне Казахстан выиграл первую медаль на Олимпиаде-2020 — «бронзу» стране принес дзюдоист Елдос Сметов.
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