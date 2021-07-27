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Олимпиада-2020: Казахстанский лучник проиграл во втором круге индивидуального турнира
27 Июля 2021 12:21
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанский лучник Денис Ганькин выступил во втором круге индивидуального мужского турнира на Олимпиаде-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В борьбе за выход в 1/8 финала Ганькин встретился с итальянцем Мауро Несполи и уступил ему со счетом 2:6.
В первом раунде Денис оказался сильнее египетского спортсмена Юссофа Толба — 6:4. При этом в связи с техническими неполадками изначально было объявлено, что казахстанец уступил сопернику со счетом 6:2. Позже официальный сайт Олимпиады в Токио опубликовал корректные результаты.
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