Олимпиада-2020: Казахстанский лучник проиграл во втором круге индивидуального турнира

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанский лучник Денис Ганькин выступил во втором круге индивидуального мужского турнира на Олимпиаде-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В борьбе за выход в 1/8 финала Ганькин встретился с итальянцем Мауро Несполи и уступил ему со счетом 2:6.

В первом раунде Денис оказался сильнее египетского спортсмена Юссофа Толба — 6:4. При этом в связи с техническими неполадками изначально было объявлено, что казахстанец уступил сопернику со счетом 6:2. Позже официальный сайт Олимпиады в Токио опубликовал корректные результаты.