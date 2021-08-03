Олимпиада-2020: Казахстанский гимнаст остался без медали
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский гимнаст Милад Карими выступил в финале упражнений на перекладине Олимпиады-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанец завершил свое выступление с результатом 11.266 и еще до окончания состязания выбыл из тройки лидеров, лишившись шансов на медали. Отметим, что в квалификации этой же дисциплины Милад показал второй результат (14.766).
Ранее Карими занял 14-е место в многоборье и пятое - в финале вольных упражнений.
На 3 августа в активе олимпийской сборной Казахстана — три бронзовых медали Токио-2020. Их завоевали дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло. Олимпийские игры-2020 завершатся 8 августа.
Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Закир Сафиуллин не смог пробиться в полуфинал Олимпиады в Токио.
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