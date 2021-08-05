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Олимпиада 2020: Казахстанский борец Нурислам Санаев завоевал «бронзу»

5 Августа 2021 16:43
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Олимпиада 2020: Казахстанский борец Нурислам Санаев завоевал «бронзу»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский борец вольного стиля Нурислам Санаев стал третьим на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В схватке за бронзовую медаль в категории до 57 килограммов он встретился с Георгием Вангеловым, представляющим Болгарию.

Первый период остался за Санаевым. Он смог завоевать три балла, которые вывели его вперед. Затем он еще смог взять два балла, обеспечив себе преимущество.

В итоге Санаев уверенно выиграл со счетом 5:1.

Напомним, пятую медаль Казахстана на Олимпиаде-2020 завоевал боксер Сакен Бибосынов.


Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Женис Ыскабай и Сали Сабиров
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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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