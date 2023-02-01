Olimpbet: бизнес должен говорить с государством без посредников

Дарина Денисова, акционер крупнейшей БК Казахстана Olimpbet, предлагает, чтобы государство и бизнес разговаривали напрямую.

В Казахстане нет, вероятно, ни одного любителя спорта, который не знает о букмекерской компании Olimpbet. Эта БК на данный момент является крупнейшей в индустрии беттинга в стране не только по числу клиентов и популярности, но и по суммам налогов, уплачиваемых в казну государства. Дарина Денисова, акционер Olimpbet, лично вступила в Ассоциацию Букмекеров Казахстана (АБК) и уверена, что у отрасли есть все возможности для дальнейшего поступательного прогресса безо всяких посредников между государством и бизнесом.

Год 2022-й получился для Olimpbet весьма позитивным. Но всегда есть к чему стремиться, тем более в букмекерском бизнесе, к которому традиционно приковано максимальное регуляторное внимание государства. Дарина Денисова как специалист с опытом многолетней экспертизы в беттинг-бизнесе, не сомневается, что отношения государства и представителей отрасли можно и нужно сделать еще более открытыми.

«Поле для конструктива обширнейшее, - уверена она. – И да, я уже убедилась, что Казахстан 2.0 действительно слышит отрасль, знает о ее проблемах и готов совместно делать все, чтобы букмекерство в стране стало не только источником значительных фискальных платежей в бюджет, но и одним из важнейших сегментов спонсирования и развития спорта».

В то же время некоторые формы взаимодействия букмекерского бизнеса с государством, которые сейчас пытаются продвигать, явно несостоятельны в условиях открытого конкурентного бизнеса, констатирует г-жа Денисова. В качестве примера она приводит идею некой единой обязательной СРО для всех лицензированных операторов.

По ее словам, лоббисты такой СРО позиционируют ее для индустрии как своего рода инструмент «решения проблем бизнеса с коррумпированным государством». В кавычках была прямая цитата из презентации данной СРО и, по словам Дарины Денисовой, ей совершенно ясно видно желание подобных «посредников» не честно и открыто коммуницировать с государством, а банально попробовать завязать на себе определенные потоки, связанные с регуляторными аспектами.

«Как показывает практика, если государство работает с бизнесом через таких посредников в лице обязательной СРО, на выходе получается не упрощение работы всей индустрии и улучшение обратной связи с государством, а некий болезненный нарост в виде прослойки подобных «обязательных» менеджеров – а по большому счету, увы, просто-напросто «решал». Ведь для последних именно от создания все новых и новых сложностей для честного бизнеса зависят их персональные доходы», - констатирует г-жа Денисова.

Акционер крупнейшей на букмекерском рынке Казахстана компании убеждена, что единая и обязательная СРО при ее создании может очень быстро стать банальным инструментом недобросовестной конкуренции на рынке.

«Вместо развития отрасли беттинг-индустрия может получить ситуацию, когда реальностью станут пресловутые картельные сговоры, при которых некоторые БК будут объединяться, чтобы с помощью методов, не имеющих ничего общего с честным бизнесом, пытаться выдавить с рынка своих конкурентов», - полагает г-жа Денисова.

Несмотря на то, что Olimpbet является крупнейшей лицензированной БК Казахстана, подобные «перспективы» полностью противоречат этике ведения бизнеса акционерами компании.

«Все, против чего боролись, чтобы создать слышащий и прозрачный Казахстан 2.0, и чего уже добились в том числе в прозрачной работе МКС с рынком, может быть утеряно при реализации создания «единого обязательного» посредника», - считает Дарина Денисова.

Ранее компания Olimpbet уже привлекла специалистов для выстраивания прямых отношений с государством в рамках новой стратегии открытого прозрачного взаимодействия власти и бизнеса. Часть этих действий ради пользы всей отрасли компания осуществляла через АБК. И именно это не понравилось разным нечистым на руку «решалам».

«Думаю, у каждого крупного бизнеса, который хочет работать по честным правилам, был подобный опыт. Поэтому я и вошла в состав АБК, чтобы между бизнесом и регулятором не было никаких «единых/обязательных» посредников, - говорит г-жа Денисова. - Ведь рано или поздно последние, даже удачно мимикрируя, все равно выдадут государству свои личные финансовые интересы за интересы всей отрасли».

Дарина Денисова призывает руководителей и других казахстанских БК напрямую участвовать в жизни отрасли и коммуникации с государством.

«У нас общие цели. Ведь имеется госпрограмма развития букмекерской индустрии, задачей которой является достижение максимальной инвестиционной привлекательности отрасли. Для государства реализация данной программы – это четкая фискальная дисциплина со стороны букмекерства, а также привлечение в страну крупных международных беттинг-брендов. Ведь последние, несмотря на весь могучий потенциал рынка Казахстана, по-прежнему не спешат заходить в нашу юрисдикцию в том числе из-за весьма непростой регуляторной системы», - констатирует акционер Olimpbet.

Для бизнеса же, по мнению Дарины Денисовой, главное при участии в вышеупомянутой госпрограмме – это прозрачные правила игры, при которых отсутствуют любые «обязательные» поводыри в виде единой СРО.



При выполнении всех обязательств и открытой коммуникации в профите окажется и казахстанский спорт. Чем проще ведение бизнеса в стране, тем больше стимулов у букмекерских операторов поддерживать различные национальные спортивные федерации, клубы и турниры, развивать мощные спонсорские и благотворительные программы.

По убеждению г-жи Денисовой, в Казахстане 2.0 не должно существовать никаких посреднических структур под ширмой «обязательных единых операторов». Последние – это тотальный регресс, откат в прошлое. Допустить подобное нельзя – поэтому и нужен прямой открытый разговор государства и представителей букмекерской индустрии, безо всяких посредников.