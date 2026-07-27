Олимп, пляжи Нормандии и Ташкент пополнили Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО включил гору Олимп в список объектов мирового значения. Новый статус также получили пляжи высадки союзников в Нормандии, исторические театры Италии, ансамбль современной архитектуры Ташкента и другие памятники, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Решение было принято на 48-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в южнокорейском Пусане.

Гора Олимп получила статус объекта Всемирного наследия как природный и культурный памятник, обладающий выдающейся универсальной ценностью. Для Греции это стало итогом многолетней работы по продвижению заявки.

Олимп считается самой высокой горой страны: высота его вершины достигает 2 918 метров. В древнегреческой мифологии именно здесь, по преданию, жили двенадцать олимпийских богов во главе с Зевсом. Помимо исторического и культурного значения, территория известна богатым биоразнообразием, редкими видами растений и животных, а также многочисленными археологическими памятниками.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал решение ЮНЕСКО важным событием для страны, подчеркнув, что Олимп отныне признан достоянием всего человечества и требует особой защиты.

На той же сессии Комитет включил в Список всемирного наследия пляжи высадки союзников в Нормандии. Эксперты отметили историческую ценность этого места, где до сих пор сохранились укрепления, следы боевых действий и затонувшие суда времен Второй мировой войны.

Статус объектов Всемирного наследия также получили древние столицы Асука и Фудзивара в Японии, природный регион Бома-Бандингило в Южном Судане, где проходит крупнейшая в мире миграция наземных млекопитающих, исторические театры итальянского региона Марке, королевские крепости Лангедока во Франции, архитектурные работы Алвара Аалто в Финляндии, поселение Целендорф в Берлине, крепость Аламут в Иране, исторические плантации Сан-Томе и Принсипи, а также ансамбль современной архитектуры Ташкента.

Такое решение расширило перечень объектов Всемирного наследия, находящихся под международной охраной ЮНЕСКО и представляющих особую культурную или природную ценность для всего мира.

Ранее сообщалось, что скальные мечети Мангистау (Бекет ата, Шопан ата, Қараман ата, Шақпақ ата, Сұлтан Үпі) внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение также было принято на 48-й сессии Комитета всемирного наследия в Пусане.