Олигополией в сфере энергетики возмутился сенатор Даурен Адильбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Даурен Адильбеков озвучил ряд системных проблем, касающихся сферы электроэнергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, сенатор сообщил, что этой отраслью сейчас в стране управляют три министерства и «Самрук-Казына», а это значит, что нет единого отраслевого органа и отсутствует единая национальная тарифная политика.

Кроме того, по информации сенатора, в сфере энергетики ряд компаний аффилированы между собой, что создает предпосылки для олигополии и непрозрачности процедур.

«В сфере энергетики созданы вертикально-интегрированные структуры, аффилированные между производящими, энергопередающими и энергоснабжающими организациями, что означает доминирование олигополии в этой сфере. В настоящее время 97% электроэнергии реализуются генерирующими станциями по прямым договорам, которые характеризуются непрозрачностью», - отметил Даурен Адильбеков.

Сенатор также предложил передать компании «Самрук-Энерго» и «КEGOK» в ведение Министерства энергетики и перейти к системе Единого закупщика. Такой подход позволит приобретать электроэнергию по единым предельным ценам и реализовывать её потребителям также по единым ценам.

«Нужна единая национальная тарифная политика, которая должна осуществляться одним государственным органом. Повышение тарифа должно включать встречные обязательства энергопредприятий, увеличение тарифа должно обязывать эти компании совершенствовать производство, в том числе обновление, модернизация, а также снижение потерь. Усилить контрольно-надзорные функции государства, в том числе касательно обязательств инвестиционных соглашений, а также процесса закупок товаров и услуг», - озвучил в своем выступлении Даурен Адильбеков.