Олигарх Клебанов выразил готовность продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Олигарх Александр Клебанов выразил готовность продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге. Об этом сообщил депутат Мажилиса Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Два дня назад в акимате было собрание, там присутствовал и господин Клебанов, мы там подняли этот вопрос. Он ответил, что сейчас они готовы продать этот объект государству за один тенге. Мы сказали, что так не пойдет, что они должны выплатить ущерб за изношенность сетей и моральный ущерб населению», - сказал Ерлан Саиров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Депутат заявил, что сейчас Клебанов и его соратники выходят с таким предложением к государству.

«Там состоялась полемика и каждый остался при своем мнении. Этот вопрос, я думаю, будет решаться на уровне Правительства. Если правоохранительные органы найдут какие-то факты злоупотребления, конечно, встанет вопрос о возмещении ущерба», - добавил Ерлан Саиров.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.



