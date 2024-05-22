Олигарх Кайрат Боранбаев подозревается в хищении и уклонении от уплаты налогов - АФМ

Осужденный после январских событий олигарх Кайрат Боранбаев подозревается в хищении и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались у него, есть ли новые уголовные дела в отношении Кайрата Боранбаева.

— Он в рамках приговора суда был осужден, привлечен к уголовной ответственности. Вы знаете, что ему дали лишение свободы, затем ему заменили лишение свободы на ограничение свободы в связи с тем, что он в полном объеме возместил ущерб, — сказал Женис Елемесов.

Представители СМИ уточнили, носит ли он браслет?

— Нет, браслет не носит. У него ограничение свободы. Необходимости в избрании меры пресечения нет, потому что в рамках того дела, по которому он осужден, он уже ограничен. А смысл принимать какие-то меры пресечения, если он уже ограничен, — подчеркнул Женис Елемесов.

Журналисты также поинтересовались, по каким новым эпизодам ведутся дела против Боранбаева.

— У него по подозрению хищения бюджетных средств есть уклонение от уплаты налогов, — уточнил Женис Елемесов.

Он также ответил на вопрос, ведутся ли расследования по футбольному клубу «Кайрат» в отношении Боранбаева.

— Нет, никаких уголовных дел не ведется, — заявил Женис Елемесов.

Ранее заместитель председателя Агентства по финмониторингу Женис Елемесов рассказал о возмещении ущерба государству предпринимателем Кайратом Боранбаевым.

Напомним, по решению суда в доход государства у бизнесмена было конфисковано:

коммерческое помещение с земельным участком в городе Алматы по ул. Аль-Фараби 77/7-1, стоимостью 686 млн тенге;

денежные средства, размещенные на счету в «Народном банке» в размере 1 млрд 270 млн 190 тысяч тенге;

денежные средства, размещенные на разных счетах в «Народном банке» на сумму 5 млн 685 тысяч 727 долларов США, 1 млн 170 тысяч 329 долларов США 755 млн 859 тысяч 601 тенге, 193 млн 170 тысяч 137 тенге.

В рамках расследования по факту хищения средств при импорте природного газа Боранбаевым возмещен материальный ущерб в размере 14,5 млрд тенге.

Боранбаев также добровольно вернул в госсобственность активы стоимостью свыше 90 млрд тенге.

В прошлом году, спустя месяц после задержания Кайрата Боранбаева подконтрольные ему платные парковки вернули акимату Алматы. В частности, речь идет о 70% доли ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» и 100% доли в ТОО «Alan Parking».