Оленя пытались поймать жители жамбылского села

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Откуда в жамбылском селе взялся олень, выясняют в Жамбылской области. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Необычным видео делятся в чатах жамбылцы. Видно, как по одной из улиц небольшого села Красная Звезда, расположенного в 20 километрах от Тараза, несется молоденький олень. Люди палками пытаются его остановить и поймать. Животное явно напугано и ищет выход.

«Они-то оленята по одному не ходят, - говорит ветеран, юрист, жительница Тараза Галия Кошекбаева, - а стадом или по несколько, если отбились от своих. А здесь, наверное, его выловили, закрыли, никому не сообщая. Такие факты надо пресекать, а недобросовестных людей, браконьеров, ставить на вид. Или наложить штраф».

Отметим, что на территории Жамбылкой области в дикой природе уже имеется популяция оленей. А когда-то, до первой половины XX века был широко распространен на территории Балхашского район бухарский олень. В начале прошлого столетия этот вид исчез из фауны Южного Прибалхашья, а к середине века — из Казахстана в целом. Сегодня животное занесено в Международную Красную книгу и Красную книгу Республики Казахстан.

В 2019 году из адаптационного вольера в дикую природу Иле-Балхашского резервата в Жамбылской области выпущены пять бухарских оленей. По информации, опубликованной Всемирным фондом дикой природы, животные привезены в резерват из Сырдарья-Туркестанского государственного регионального природного парка,

Бухарский олень, или хангул, некогда в больших количествах обитал на территории Жамбылской области. Панты бухарского оленя по своим лечебным свойствам превосходят традиционные панты марала. Это обстоятельство сделало данный вид оленей предметом добычи браконьеров. Так, на сайтах продаж жители Жамбылской области продают оленьи рога по цене от 20 000 до 125 000.

Важнейшая проблема территорий государственных природных заказников Жамбылской области - сохранение редких видов животных. На территории заказников зарегистрировано 39 видов и подвидов животных, занесенных в Красную книгу РК и Красный список Международного союза охраны природы. Среди них наиболее уязвимыми видами признаны копытные млекопитающие, которые подвергаются браконьерской охоте. Поэтому их численность, несмотря на прилагаемые усилия по охране, растет очень слабо.

В Жамбылской области имеется семь особо охраняемых природных территорий площадью более 3 млн. га, созданных для охраны биоресурсов - растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан. Из них 5 государственных природных заказников, часть Жусандалинской государственной заповедной зоны и часть государственного природного заповедника Аксу-Жабаглы.

В природных заказниках на территории Жамбылской области обитают куланы, архары, обыкновенная дрофа, стрепет, джек-красотка, бурые медведи, рысь, снежный барс и другие (всего 17 видов). Инспекция проводит учет редких и исчезающих животных.

Произрастают более 30 видов редких растений - тополь беркаринский, несколько видов тюльпанов, туранга, яблоня сиверса и другие. Все эти животные и растения занесены в Красную книгу и находятся под охраной государства. Сотрудники областной территориальной инспекции проводят рейдовые мероприятия по охране растительного и животного мира.