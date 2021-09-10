Олени с отрезанными рогами: ситуацию разъяснили в карагандинском зоопарке
Вчера, 9 сентября, на страницах популярных пабликов Караганды появились фотографии и видео окровавленных оленей со спиленными рогами. Видео вызвало возмущение карагандинцев. Многих шокировало общее состояние животных, которые лежали обездвиженные и ослабленные.
Как объясняет руководство зоопарка, ничего страшного не произошло – такая процедура проводится ежегодно и перед ней животных обездвиживают специальным безопасным средством.
«Я работаю в зоопарке уже почти 12 лет, и мы всегда проводим процедуры по спиливанию рогов у животных одним и тем же методом. Олени – это очень дикие животные. Ежегодно мы режем самцам рога, потому что в период гона они становятся агрессивными. Сейчас у них начался этот период, и чтобы обезопасить их друг от друга и защитить сотрудников зоопарка, проводятся мероприятия по спиливанию рогов. Вчера их засняли на видео почти сразу после процедуры, им было необходимо время на восстановление – около двух часов. При этом рога сразу были обработаны специальным раствором. Заматывать их – бесполезно. Они постоянно бодаются, трутся о забор и снимают любые бинты. В дикой природе олени скидывают рога весной, но до этого у них постоянно идет борьба за самок. Они могут даже убить друг друга. Олень, который проигрывает в схватке, должен уйти. Но они находятся в зоопарке, им идти некуда. Поэтому драки будут повторяться снова и снова. Чтобы этого не допустить, мы снимаем рога раньше. Сегодня вы видите, что животные чувствуют себя прекрасно – бегают, играют. Это обязательное ветеринарное мероприятие, его проводят все зоопарки», - поясняет сотрудник зоопарка Амин Алин.
Директор зоопарка Гульнара Адамбекова также выразила непонимание, почему в адрес зоопарка посетители постоянно высказываются негативно. Она считает, что за последние годы зоопарк заметно преобразился, а условия для животных улучшились.
По ее словам, сегодня в зоопарке работают сотрудники со стажем от 10 до 30 лет. Все они отличные специалисты и никто из них не желает животным зла, а наоборот, стараются улучшать им условия проживания.
«Мы стремимся улучшить жизнь животных. Наши постоянные гости много раз говорили нам о том, как преобразился парк, как стало уютнее. Наши сотрудники любят этих животных и точно не хотят причинять им вред. Благодаря новым условиям, у нас в этом году впервые за долгое время родился малыш зубробизон. И это прекрасное событие для зоопарка», - говорит Гульнара Адамбекова.
Фото: www.instagram.com/temirtau.today