Олени с отрезанными рогами: ситуацию разъяснили в карагандинском зоопарке

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководство карагандинского зоопарка разъяснили ситуацию, возмутившую пользователей социальных сетей. Подписчики популярных пабликов выражали возмущение под видео, где видны окровавленные олени со спиленными рогами. Сегодня руководители питомника дали комментарий по этому поводу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вчера, 9 сентября, на страницах популярных пабликов Караганды появились фотографии и видео окровавленных оленей со спиленными рогами. Видео вызвало возмущение карагандинцев. Многих шокировало общее состояние животных, которые лежали обездвиженные и ослабленные.

Как объясняет руководство зоопарка, ничего страшного не произошло – такая процедура проводится ежегодно и перед ней животных обездвиживают специальным безопасным средством.

«Я работаю в зоопарке уже почти 12 лет, и мы всегда проводим процедуры по спиливанию рогов у животных одним и тем же методом. Олени – это очень дикие животные. Ежегодно мы режем самцам рога, потому что в период гона они становятся агрессивными. Сейчас у них начался этот период, и чтобы обезопасить их друг от друга и защитить сотрудников зоопарка, проводятся мероприятия по спиливанию рогов. Вчера их засняли на видео почти сразу после процедуры, им было необходимо время на восстановление – около двух часов. При этом рога сразу были обработаны специальным раствором. Заматывать их – бесполезно. Они постоянно бодаются, трутся о забор и снимают любые бинты. В дикой природе олени скидывают рога весной, но до этого у них постоянно идет борьба за самок. Они могут даже убить друг друга. Олень, который проигрывает в схватке, должен уйти. Но они находятся в зоопарке, им идти некуда. Поэтому драки будут повторяться снова и снова. Чтобы этого не допустить, мы снимаем рога раньше. Сегодня вы видите, что животные чувствуют себя прекрасно – бегают, играют. Это обязательное ветеринарное мероприятие, его проводят все зоопарки», - поясняет сотрудник зоопарка Амин Алин.

Директор зоопарка Гульнара Адамбекова также выразила непонимание, почему в адрес зоопарка посетители постоянно высказываются негативно. Она считает, что за последние годы зоопарк заметно преобразился, а условия для животных улучшились.

По ее словам, сегодня в зоопарке работают сотрудники со стажем от 10 до 30 лет. Все они отличные специалисты и никто из них не желает животным зла, а наоборот, стараются улучшать им условия проживания.

«Мы стремимся улучшить жизнь животных. Наши постоянные гости много раз говорили нам о том, как преобразился парк, как стало уютнее. Наши сотрудники любят этих животных и точно не хотят причинять им вред. Благодаря новым условиям, у нас в этом году впервые за долгое время родился малыш зубробизон. И это прекрасное событие для зоопарка», - говорит Гульнара Адамбекова.

Фото: www.instagram.com/temirtau.today