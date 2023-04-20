Олег Щемель назначен руководителем АО «Павлодарэнерго»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В АО «Павлодарэнерго» назначили нового руководителя. Им стал Олег Щемель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт предприятия.

Напомним, руководителя АО «Павлодарэнерго» Вадима Лесина уволили по требованию Романа Скляра после его визита в Экибастуз. Первый заместитель Премьер-Министра поинтересовался, как решается вопрос регулировки теплоснабжения домов и в целом всего города. Ответ генерального директора АО «Павлодарэнерго» Вадима Лесина не удовлетворил Романа Скляра.

Щемель Олег Анатольевич родился 8 ноября 1969 года в городе Минск, Республика Беларусь. С 1986 г. по 1992 г. учился в Белорусском политехническом институте по специальности «Электрические станции». В 2006 г. окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Экономика и управление на предприятии».

С 1993 по 1998 гг. работал электрослесарем по ремонту электрических машин, электромонтером по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики, мастером производственного участка электрического цеха Минской ТЭЦ-4 Минского производственного объединения электроэнергетики «Минскэнерго».

В 1998 году назначен на должность начальника электрического цеха филиала «Минская ТЭЦ-4» минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»; с 2000 по 2007 гг. – начальник смены электростанции филиала «Минская ТЭЦ-4» минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»; с февраля по август 2007 года занимал должность начальника производственно-технического отдела филиала «Минская ТЭЦ-4» минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго».

В 2007 году назначен заместителем главного инженера по эксплуатации филиала «Минская ТЭЦ-4» минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»; c 2013 по 2019 гг. – главный инженер филиала «Минская ТЭЦ-4» минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго».

С февраля по октябрь 2019 года работал заместителем генерального директора государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», г. Минск; с 2019 по апрель 2023 гг. – генеральный директор минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго».

17 апреля 2023 года назначен на должность генерального директора АО «Павлодарэнерго».