Олег Крук освобожден от должности первого замакима Павлодарской области

30 Декабря 2022, 10:52

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Бывший первый заместитель главы региона Олег Крук освободил свое кресло по собственному заявлению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранее занимавший эту должность Олег Крук освобожден от должности по собственному заявлению», - сообщили в администрации региона об освобождении кресла первого заместителя акима Павлодарской области.

На этот пост назначен Хасар Хабылбеков. Аким Павлодарской области в первую очередь поручил ему выехать в город Экибастуз, чтобы на месте вести работы по наладке системы теплоснабжения жилых домов, оперативно реагировать и принимать решения по улучшению ситуации в городе после чрезвычайной ситуации.

Как ранее сообщалось, с рабочей поездкой аким Павлодарской области Асаин Байханов побывал в Экибастузе. Глава региона проинспектировал ход ремонтных работ тепловых сетей и квартир, пострадавших во время ЧС, провел заседание оперативного штаба.

Во время совещания аким области объявил, что к дисциплинарной ответственности за допущение аварийной ситуации на Экибастузской ТЭЦ, вопрос готовности которой находиться в компетенции областного управления энергетики и ЖКХ, привлечен его руководитель Ержан Салханов.

«Относительно других лиц соответствующие кадровые решения я приму в ближайшее время», - сказал Асаин Байханов.

Уголовное дело по факту аварии в Экибастузе находится в производстве у специальных прокуроров Павлодарской области.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Фото: Pavlodarnews.kz