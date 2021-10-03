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    20:00, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Олег Болтин вышел в полуфинал Чемпионата мира по вольной борьбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в норвежском Осло стартовал чемпионат мира по спортивной борьбе. Член сборной Казахстана Олег Болтин вышел в полуфинал мирового первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В первый день соревнований на ковер вышли мастера вольной борьбы.

    Олег Болтин, член сборной Казахстана в весовой категории 125 кг, вышел в полуфинал мирового первенства, где он проведёт поединок против Гено Петриашвили из Грузии.

    Другие вольники Адлан Аскаров (61 кг) и Нуркожа Кайпанов (74 кг) уступили в первом круге турнира. Азамат Даулетбеков (86 кг) стартовал в соревнованиях с победы, но уступил во втором круге олимпийскому чемпиону Хасану Яздани.


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