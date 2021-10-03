Олег Болтин вышел в полуфинал Чемпионата мира по вольной борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в норвежском Осло стартовал чемпионат мира по спортивной борьбе. Член сборной Казахстана Олег Болтин вышел в полуфинал мирового первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В первый день соревнований на ковер вышли мастера вольной борьбы.

Олег Болтин, член сборной Казахстана в весовой категории 125 кг, вышел в полуфинал мирового первенства, где он проведёт поединок против Гено Петриашвили из Грузии.

Другие вольники Адлан Аскаров (61 кг) и Нуркожа Кайпанов (74 кг) уступили в первом круге турнира. Азамат Даулетбеков (86 кг) стартовал в соревнованиях с победы, но уступил во втором круге олимпийскому чемпиону Хасану Яздани.