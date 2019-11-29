Оле-Гуннар Сульшер оценил игру Ненада Эрича и Дмитрия Шомко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер оценил игру казахстанских футболистов. Журналисты спросили его о наличии интереса к киперу «Астаны» Ненаду Эричу, который совершил в матче против его команды несколько блестящих сейвов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, он сделал несколько сейвов, но у нас есть Ромеро, де Хея. Есть сильная академия молодых вратарей. Если бы Шомко было бы 17 лет, то мы бы задумались об этом», - сказал Оле-Гуннар Сульшер на послематчевой конференции.

Оценил Сульшер и игру своих молодых воспитанников.

«Такие игроки как Джейми и Диллан, хорошо показывали себя в середине поля. Они доминировали в центре», - отметил специалист.

Следующий матч в рамках Лиги Европы манкунианцам предстоит сделать против голландского «АЗ» из Алкмаара. И наставник «МЮ» заявил о намерении выиграть группу у команды из Нидерландов.

«Мы хотим занять первое место в группе. Дома выйдут некоторые игроки, которые хорошо проявили себя сегодня. Будет произведена ротация», - заявил он.

Напомним, сегодня «Астана» добилась исторической победы над «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Подопечные Романа Григорчука переиграли англичан со счетом 2-1.