Оле-Гуннар Сульшер объяснил, почему привез в Нур-Султан неосновной состав «Манчестер Юнайтед»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал тот факт, что англичане привезли в Казахстан далеко не основной состав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В предыдущих играх мы проделали хорошую работу, что дает нам возможность задействовать нашу молодежь. Для них это большой шанс. Всегда непросто находить игровое время для молодежи в момент, когда перед командой стоят большие задачи», - сказал Оле-Гуннар Сульшер на предматчевой конференции в Нур-Султане.

По его словам, несмотря на длительный перелет, его футболисты готовы к игре.

«Мы готовы к игре. Да, это было непросто путешествие, плюс есть разница во времени. Мы живем по времени Англии сейчас. Наши футболисты готовы по полной. Если вы увидите наших футболистов ходящими по коридорам в ночное время, то они просто привыкают к разнице во времени», - пошутил тренер.

Напомним, игра между чемпионом Казахстана и одним из самых титулованных клубов Англии и Европы состоится 28 ноября, в рамках 5 тура группового этапа Лиги Европы. Первый матч между этими командами состоялся в Манчестере 19 сентября и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Затем астанчане уступили в Белграде «Партизану» с минимальным счетом 1:2, и казалось бы, вполне достойно представляют нашу страну в еврокубках. Однако после этого случилось двухматчевое противостояние с голландским «АЗ Алкмаар», в котором столичные футболисты дважды уступили с крупным счетом.

Сегодня своими ожиданиями от предстоящей игры поделились главный тренер «Астаны» Роман Григорчук и хавбек столичного клуба Иван Маевский.

Ранее стал известен состав «Манчестер Юнайтед» на игру с астанчанами.