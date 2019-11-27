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Оле-Гуннар Сульшер объяснил, почему привез в Нур-Султан неосновной состав «Манчестер Юнайтед»

27 Ноября 2019 20:16
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Оле-Гуннар Сульшер объяснил, почему привез в Нур-Султан неосновной состав «Манчестер Юнайтед»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал тот факт, что англичане привезли в Казахстан далеко не основной состав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В предыдущих играх мы проделали хорошую работу, что дает нам возможность задействовать нашу молодежь. Для них это большой шанс. Всегда непросто находить игровое время для молодежи в момент, когда перед командой стоят большие задачи», - сказал Оле-Гуннар Сульшер на предматчевой конференции в Нур-Султане.

По его словам, несмотря на длительный перелет, его футболисты готовы к игре.

«Мы готовы к игре. Да, это было непросто путешествие, плюс есть разница во времени. Мы живем по времени Англии сейчас. Наши футболисты готовы по полной. Если вы увидите наших футболистов ходящими по коридорам в ночное время, то они просто привыкают к разнице во времени», - пошутил тренер.

Напомним, игра между чемпионом Казахстана и одним из самых титулованных клубов Англии и Европы состоится 28 ноября, в рамках 5 тура группового этапа Лиги Европы. Первый матч между этими командами состоялся в Манчестере 19 сентября и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Затем астанчане уступили в Белграде «Партизану» с минимальным счетом 1:2, и казалось бы, вполне достойно представляют нашу страну в еврокубках. Однако после этого случилось двухматчевое противостояние с голландским «АЗ Алкмаар», в котором столичные футболисты дважды уступили с крупным счетом.

Сегодня своими ожиданиями от предстоящей игры поделились главный тренер «Астаны» Роман Григорчук и хавбек столичного клуба Иван Маевский.

Ранее стал известен состав «Манчестер Юнайтед» на игру с астанчанами.

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Ключевые слова: Спорт,
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Азамат Сыздыкбаев

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