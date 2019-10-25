Ольга Рыпакова стала победительницей Всемирных военных игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова оформила «золото» на Всемирных военных играх, которые в эти дни проходят в Ухане (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсменка стала лучшей в тройном прыжке. Золотую медаль ей принес прыжок на 14.19 метра. Второе место осталось за итальянкой Оттавией Цестонаро - 13.78. Третье место у Люсии Хосе Тимы (Доминиканская Республика) - 13.54.