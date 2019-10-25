Новости
Ольга Рыпакова стала победительницей Всемирных военных игр
25 Октября 2019 20:24
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова оформила «золото» на Всемирных военных играх, которые в эти дни проходят в Ухане (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Новости по темеОльга Рыпакова примет участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже
Спортсменка стала лучшей в тройном прыжке. Золотую медаль ей принес прыжок на 14.19 метра. Второе место осталось за итальянкой Оттавией Цестонаро - 13.78. Третье место у Люсии Хосе Тимы (Доминиканская Республика) - 13.54.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Сколько лицензий у казахстанских спортсменов на Олимпиаду-2020
- Нургиса Адилетулы стал вторым на юношеском ЧА по тяжелой атлетике
- Кукушкин не смог выйти в 1/4 финала теннисного турнира серии ATP
- Казахстан потерял пять позиций в обновленном рейтинге FIFA
- Канат Ислам в любом случае будет боксировать с Канело - Нельсон Лопес
- Канат Ислам и Уолтер Каутондоква провели дуэль взглядов перед боем в Алматы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047