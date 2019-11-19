Ольга Рыпакова стала членом Комиссии атлетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прославленная казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова назначена членом Комиссии атлетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию легкой атлетики РК.

«На заседании совета IAAF были назначены шесть членов Комиссии атлетов, в число которых вошла наша Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. Это успех всей казахстанской легкой атлетики», - сообщили в федерации.

В состав комиссии также вошли Мария Хосе Та Лу - Кот-д'Ивуар, Бингтиан Су – Китай, Маджид Эддин Газаль – Сирия, Акани Симбин – ЮАР, Милка Чемос Чейва - Кения.