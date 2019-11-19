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Ольга Рыпакова стала членом Комиссии атлетов
19 Ноября 2019 14:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прославленная казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова назначена членом Комиссии атлетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию легкой атлетики РК.
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«На заседании совета IAAF были назначены шесть членов Комиссии атлетов, в число которых вошла наша Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. Это успех всей казахстанской легкой атлетики», - сообщили в федерации.
В состав комиссии также вошли Мария Хосе Та Лу - Кот-д'Ивуар, Бингтиан Су – Китай, Маджид Эддин Газаль – Сирия, Акани Симбин – ЮАР, Милка Чемос Чейва - Кения.
Ключевые слова: Спорт,
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