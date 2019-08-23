Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Ольга Рыпакова примет участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Августа 2019, 22:41
Ольга Рыпакова примет участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 24 августа, в Париже состоится очередной этап престижного легкоатлетического турнира «Бриллиантовая лига». В нем примет участие лидер команды Казахстана Ольга Рыпакова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Спортсменка будет соревноваться в тройном прыжке. В стартовом протоколе значатся десять участниц, представляющие список лидеров. Единственное, на старт не выйдет олимпийская чемпионка из Колумбии Катрин Ибаргуэн.

Отметим, что в данное время лучший результат сезона принадлежит Юлимар Рохас из Венесуэлы - 15.11. Рыпакова в лучшей попытке в текущем сезоне прыгнула на 14.37.

Спорт   Франция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению