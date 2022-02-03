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Ольга Рыпакова обратилась к сборной Казахстана накануне Олимпиады

3 Февраля 2022 16:15
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Ольга Рыпакова обратилась к сборной Казахстана накануне Олимпиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Победительница Олимпиады-2012 Ольга Рыпакова обратилась к спортсменам сборной Казахстана в преддверии Олимпийских игр-2022 в Пекине. Именитая легкоатлетка выразила поддержку, а также дала совет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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«Для представителей зимних видов спорта начинается один из самых напряженных и эмоциональных периодов. И я хочу пожелать им большой удачи. Верьте в себя, верьте в свои силы!

Мы за вас очень сильно болеем. Всю свою энергию, положительные эмоции будем направлять в вашу сторону, когда будете выступать. Мы с вами и поддерживаем вас. Помните, что важно просто выйти на старт и сделать то, что вы умеете. Выходите с уверенностью, с желанием и азартом. Тогда все у вас получится. Мы в вас верим», - сказала Рыпакова.

Напомним, Олимпиада-2022 в Пекине стартует 4 февраля. В этот день состоится открытие. При этом казахстанские спортсмены начнут свои выступления уже сегодня, 3 февраля. На старт выйдут представители команды по фристайлу-могул.

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#Спорт   #Олимпиада-2022  
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