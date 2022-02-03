Ольга Рыпакова обратилась к сборной Казахстана накануне Олимпиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Победительница Олимпиады-2012 Ольга Рыпакова обратилась к спортсменам сборной Казахстана в преддверии Олимпийских игр-2022 в Пекине. Именитая легкоатлетка выразила поддержку, а также дала совет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«Для представителей зимних видов спорта начинается один из самых напряженных и эмоциональных периодов. И я хочу пожелать им большой удачи. Верьте в себя, верьте в свои силы!

Мы за вас очень сильно болеем. Всю свою энергию, положительные эмоции будем направлять в вашу сторону, когда будете выступать. Мы с вами и поддерживаем вас. Помните, что важно просто выйти на старт и сделать то, что вы умеете. Выходите с уверенностью, с желанием и азартом. Тогда все у вас получится. Мы в вас верим», - сказала Рыпакова.