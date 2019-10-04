Ольга Рыпакова не прошла квалификацию на чемпионате мира по легкой атлетике

ДОХА. КАЗИНФОРМ - В Дохе в рамках чемпионата мира по легкой атлетике состоялась квалификация в женском тройном прыжке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Здесь нашу команду представляла олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. Титулованная спортсменка в лучшей попытке прыгнула на 14.09 метра.

Этого результата не хватило для выхода в финал. Рыпакова заняла 13-е место. В главные же соревнования проходили 12 спортсменок.