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Ольга Рыпакова не прошла квалификацию на чемпионате мира по легкой атлетике
4 Октября 2019 08:44
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ДОХА. КАЗИНФОРМ - В Дохе в рамках чемпионата мира по легкой атлетике состоялась квалификация в женском тройном прыжке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Здесь нашу команду представляла олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. Титулованная спортсменка в лучшей попытке прыгнула на 14.09 метра.
Этого результата не хватило для выхода в финал. Рыпакова заняла 13-е место. В главные же соревнования проходили 12 спортсменок.
Ключевые слова: Спорт,
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