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Ольга Перепечина избрана вице-спикером Сената Парламента РК

27 Января 2022 09:26
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Ольга Перепечина избрана вице-спикером Сената Парламента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ольга Перепечина избрана заместителем председателя Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно конституционным нормам, кандидатура заместителя председателя палаты выдвигается председателем палаты. Пользуясь этим правом, предлагаю кандидатуру Перепечиной Ольги Валентиновны на должность заместителя председателя Сената. Вы все хорошо знаете Ольгу Валентиновну, она настоящий мастер своего дела, опытный сенатор», - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты.

Все депутаты проголосовали за соответствующее постановление.

Отметим, на этой неделе Указом Главы государства были прекращены полномочия сенатора Нурлана Абдирова в связи с назначением его председателем ЦИК РК.

Перепечина Ольга Валентиновна родилась 23 августа 1967 года, русская, образование высшее. Окончила Курганский сельскохозяйственный институт, по специальности – экономика и организация сельскохозяйственного производства.

Трудовая деятельность:

С 1989 по 1992 годы — экономист совхоза «Новокаменский», с.Новокаменка Бишкульского района Северо-Казахстанской области.

С 1992 по 1996 годы — главный экономист агрофирмы.

С 1996 по 2002 годы — начальник Кызылжарского райфинуправления.

С 2002 по 2011 годы — начальник управления финансов Северо-Казахстанской области.

С 2011 по 2014 годы — заместитель начальника, начальник департамента статистики Северо-Казахстанской области.

С 17 октября 2014 года по настоящее время — депутат Сената Парламента Республики Казахстан VI созыва от Северо-Казахстанской области.


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Автор:

Серик Сабеков

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