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Ольга Булавкина встретилась со студентами ВКО

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
31 Мая 2022, 16:51
Ольга Булавкина встретилась со студентами ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина в ходе своей рабочей поездки в Восточный Казахстан провела встречу со студентами и профессорско-преподавательским составом Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Как известно, 5 июня пройдет референдум по внесению поправок в Конституцию Республики Казахстан. Инициатор изменений, Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан переходит к новой государственной модели: новому формату взаимодействия государства и общества. Стоит отметить, что за годы независимости четыре раза вносились поправки в Конституцию РК. На этот раз изменения коснутся 33 статей Основного Закона страны и будут приняты на общенародном референдуме», - отметила сенатор.

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Депутат в течение двух дней на встречах со студентами подробно обсудила предлагаемые поправки в Основной закон и то, как они повлияют на жизнь граждан, государственную модель и политическую систему страны.

В свою очередь, студенты и коллектив Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова выразили готовность принять участие и проголосовать за уверенное и светлое будущее страны.

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Восточно-Казахстанская область   Сенат   Регионы   Референдум  
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