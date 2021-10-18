«Окжетпес» продлил беспроигрышную серию до 19 матчей

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Кокшетауский ФК «Окжетпес» в матче 20-го тура Первой лиги в родных стенах обыграл «Кыран» со счетом – 3:1, передает МИА «Казинформ» KazFootball.kz.

«Окжетпес» – «Кыран» – 3:1

Голы: Жасулан Молдакараев 44, Владислав Кривицкий 70 (автогол), Аскат Эрмекуулу 89 – Данабек Куанышбай 24

Предупреждения: Кривицкий Владислав 50, Жаксыбаев Улар 59, Шамши Бексултан 69, Советказы Нурсултан 87.

«Окжетпес»: Довгаль Александр, Гошкодеря Виталий (к), Болов Руслан (Сарсенов Самат 82), Дуць Игорь, Имангазеев Бекзат, Крюков Виктор (Махамбетов Аблайхан 46, Идрисов Нияз 82), Молдакараев Жасулан, Нурбай Адильжан (Шиманский Александр 82,), Рыжук Дмитрий, Шамши Бексултан (Амангельды Бексултан 72), Эрмекуулу Аскат.

Резерв: Абжанов Руслан, Амантаев Мирас, Арчаков Тимур, Батталов Адиль, Горда Владимир, Кутуков Евгений, Тетрашвили Гурам,

«Кыран»: Колбунцов Дмитрий, Жаксыбаев Улар (Абжал Серикжан 73), Калдыбай Жансерик, Абдел Кайрат, Кривицкий Владислав, Куанышбай Данабек, Мамирбаев Нурали, Новотрясов Артур, Рахматуллаев Алибобо (к) (Зульфикаров Абылхайр 83), Советказы Нурсултан, Увалиев Алихан (Борибай Баглан 59).

Резерв: Аскеров Исмаил, Мемешов Редван, Сеитов Амаль.

Судьи: Кенжалинов Галымжан, Турсумбаев Тимур (оба – Нур-Султан), Будниченко Дмитрий (Экибастуз) Резервный судья: Горда Данил (Кокшетау)

17 октября, 2021 – 16:00. Кокшетау, «Окжетпес». 700 зрителей.