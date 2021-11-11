«Оқу - білім бұлағы»: Конкурс на лучшее эссе объявили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Центре изучения религий акимата города Нур-Султан объявили о начале конкурса на лучшее эссе на тему «Оқу - білім бұлағы». Мероприятие проводится в рамках празднования 30-летия Независимости РК и приурочено к 180-летию выдающегося казахского ученого Ыбырая Алтынсарина, сообщает официальный сайт городского акимата.

Участвовать в конкурсе могут только учащиеся столичных общеобразовательных школ с 8 по 11 класс и студенты вузов и колледжей. Работы принимаются на государственном и русском языках. Согласно требованиям, ученики школ должны сдать эссе минимум на двух листах, студенты вузов и колледжей – минимум на трех листах в формате А4. К слову, участие в конкурсе бесплатное.

Участники могут отправлять свои работы на самостоятельно выбранные темы. К примеру, духовное и творческое наследие Ыбырая Алтынсарина; его научно-творческие труды; вклад Ыбырая Алтынсарина в науку и образование; актуальность идей Ыбырая Алтынсарина в современном Казахстане; роль и значение выдающегося казахского просветителя-педагога, писателя, этнографа в истории Казахстана; Ыбырай Алтынсарин – отец основатель образования в истории казахской степи.

Работу будут приниматься и регистрироваться с 12 по 24 ноября.

Стоит отметить, что лучшие эссе получат денежные сертификаты. За первое место – сертификат на сумму 300 тыс. тенге, за второе место – на сумму 150 тыс. тенге, за третье место –на сумму 50 тыс. тенге.

Всю подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте столичного Центра изучения религий – www.elorda-din.kz.