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Октябрь начнется с похолодания - Казгидромет

1 Октября 2018 11:46 286
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Октябрь начнется с похолодания - Казгидромет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 2-4 октября 2018 года сделали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

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Какая погода ожидается в Казахстане в октябре

Антициклон, удерживавший в выходные дни аномально теплую погоду с температурой воздуха выше климатической нормы на 4...7°С, сместился на юг Западной Сибири.

В ближайшие двое суток через Казахстан будут смещаться холодные атмосферные фронты, с которыми 2 октября в северных и центральных областях, 2-3 октября на юго-востоке и востоке республики местами ожидаются дожди.

В тыл фронтам на западные области республики начал смещаться очередной антициклон, уже вызвавший там заморозки. В последующие сутки антициклон будет перемещаться на восток, что станет причиной понижения температуры воздуха до 0...5° мороза на севере, в центре и востоке Казахстана.

 

 

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Ключевые слова: Казгидромет, КАЗМЕДИА,
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