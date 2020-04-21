Октоберфест из-за коронавируса отменили в Германии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Крупнейший в мире фестиваль пива Октоберфест отменили в этом году из-за коронавируса. Об этом во вторник сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Октоберфест в 2020 году должен быть отменен. Риск слишком высок. Вы не можете ни держать дистанцию, ни носить маску для лица. Жить с коронавирусом означает жить осторожно, пока не появится вакцина или лекарство», - написал Зедер в Twitter.

Это решение баварский премьер принял вместе с мэром Мюнхена Дитером Райтером. Как сообщается на сайте Октоберфеста, по всей вероятности, мероприятие пройдет 18 сентября 2021 года.

Всемирно известное мероприятие Германии должно было состояться с 19 сентября по 4 октября этого года. Для Баварии это будет первый год без знаменитого пивного фестиваля со времен Второй мировой войны.

Традиции современного Октоберфеста сложились в конце XIX века. За две недели фестиваль посещают более шести миллионов человек, которые в среднем тратят в Мюнхене около 1 млрд евро.

Фото: www.de-online.ru