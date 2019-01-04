Оксана Тен: У Дениса были большие творческие планы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - В своем показании мама знаменитого фигуриста Оксана Тен рассказала о жизненных позициях Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Оксаны Тен, у Дениса Тена были большие творческие планы на будущее. Он помимо спорта увлекался серьезно музыкой. Постоянно сочинял музыку.

«Он не чувствовал себя звездой. Он был всегда простым. Тем не менее никогда не отказывал давать интервью. Он был простым человеком, который хотел делиться своим опытом»,- подчеркнула мама Дениса.

Как известно, фигурист занимался благотворительностью. Ежегодно проводил мастер-классы для спортсменов. Периодический помогал больным детям.

«Почему я исключаю финансовые проблемы. Он всегда помогал, кто приходил к нему за помощью. Он организовывал ежегодно большие мастер-классы для фигуристов. Выбирал лучших фигуристов Казахстана. Брал на себя их проезд и проживание в Алматы и радужно встречал. Денис помогал больным детям», - поделилась мама Дениса Тена.

«Его жизненная позиция может кого-то не устраивала. Может его успех в спорте кому-то мешал, я не знаю», - добавила О.Тен.

Напомним, в ходе дачи показаний мать фигуриста привела свои доводы.



3 января 2019 года в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве прославленного фигуриста Дениса Тена.