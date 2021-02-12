Окружающая среда, биоразнообразие, озеленение: нацпроект «Жасыл Казахстан» разработает Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов рассказали, чем займется ведомство в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручения Главы государства, данного на расширенном заседании Правительства от 26 января 2021 года, в целях улучшения экологического состояния окружающей среды, сохранения биоразнообразия, масштабного озеленения страны министерством будет разработан национальный проект «Жасыл Казахстан», - сказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов во время коллегии ведомства.

За пятилетний период планируется реализовать мероприятия по основным направлениям, влияющим на качество жизни населения, такие как: оздоровление водных объектов, снижение загрязнения воздуха, управление отходами, сохранение биоразнообразия, озеленение страны, экообразование и повышение экологической культуры.

Так, на 2021 год Министерство будет работать над разработкой подзаконных актов в рамках реализации нового Экологического кодекса. Также планируются утвердить Концепцию низкоуглеродного развития до 2050 года с включением мер по «зеленому» росту и глубокой декарбонизации экономики; проведение аукционных отборов проектов по энергетической утилизации отходов (Waste to Energy).

Кроме того, ведомство будет реализовывать мероприятия Программ казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейнов трансграничных рек Жайык (Урал) и Ертыс (Иртыш) на 2021-2024 годы. Также планируется начать разработку справочников наилучших доступных технологий (НДТ). Министерство работает и над реализацией дорожных карт по улучшению экологического состояния регионов.