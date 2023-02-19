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Округа с наибольшим количеством кандидатов по мажоритарной системе назвали в ЦИК РК

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Февраля 2023, 15:04
Округа с наибольшим количеством кандидатов по мажоритарной системе назвали в ЦИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии поделились данными о том, в каких округах зарегистрировано наибольшее количество кандидатов по мажоритарной системе, сколько мужчин и женщин выдвинуто, и в каких регионах проживают самый молодой и самый пожилой кандидат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего по 29 одномандатным мажоритарным избирательным округам в Мажилис избирательными комиссиями зарегистрировано 435 кандидатов, или в среднем по 15 кандидатов на один мандат. Наивысшая конкуренция, 41 или 42 кандидата в округах 1 и 2 города Астаны, 37, 33, 34 кандидата выдвинулись в округах 3, 4 и 5 в Алматы. Наименьшая конкуренция – 5 кандидатов в округе 25 Туркестанской области. 359 кандидатов или 82, 5 % - самовыдвиженцы, 76 кандидатов или 17,5 % выдвинуто 7 политическими партиями», - пояснил на заседании заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров.

80% из выдвинутых - мужчины, 20 % или каждая пятый кандидат – женщина. Средний возраст кандидатов – чуть менее 50 лет. Самые молодые кандидаты и самый взрослый кандидат проживают в городе Алматы. Среди кандидатов – представители 10 национальностей.

Что касаетсякандидатов в маслихаты по одномандатным округам, 72, 8% - мужчины, 27,2% - женщины. Средний возраст – 42,6 лет. Самый молодой кандидат проживает в Павлодарской области, самый пожилой – в городе Астане. Всего выдвинулись представители 39 национальностей.

Сегодня в Центральной избирательной комиссии подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатовпо одномандатным территориальным округам.

В субботу подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по партийным спискам. Путем жеребьевки был определен порядок расположения названий партий в избирательных бюллетенях.

Досрочные выборы в Мажилис Парламента и маслихаты в Казахстане пройдут 19 марта.

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