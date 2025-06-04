Окровавленные пуанты развесили в Нью-Йорке и Чикаго: что стоит за этим?

В общественных местах Нью-Йорка и Чикаго появились подвешенные окровавленные балетные пуанты, которые служат тизером к премьере нового фильма «Балерина», выходящего 6 июня. Картина расширяет вселенную «Джона Уика» и считается ожидаемым пятым фильмом франшизы остросюжетных боевиков.

Номинированная на премию «Оскар» актриса Ана де Армас в этом фильме столкнётся с наёмным убийцей Джоном Уиком, роль которого вновь исполняет Киану Ривз.

Между тем идея размещения окровавленных пуантов была в целом положительно воспринята американцами — об этом свидетельствуют 1417 лайков в Instagram.

Ранее сообщалось, что украденные часы Rolex Киану Ривза нашли в Чили.