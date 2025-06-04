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    14:44, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Окровавленные пуанты развесили в Нью-Йорке и Чикаго: что стоит за этим?

    Окровавленные балетные пуанты в США стали частью рекламной кампании фильма «Балерина» из киновселенной «Джона Уика», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Окровавленные пуанты заполонили улицы Нью-Йорка
    Фотоколлаж: Kazinform

    В общественных местах Нью-Йорка и Чикаго появились подвешенные окровавленные балетные пуанты, которые служат тизером к премьере нового фильма «Балерина», выходящего 6 июня. Картина расширяет вселенную «Джона Уика» и считается ожидаемым пятым фильмом франшизы остросюжетных боевиков.

    Номинированная на премию «Оскар» актриса Ана де Армас в этом фильме столкнётся с наёмным убийцей Джоном Уиком, роль которого вновь исполняет Киану Ривз.

    Между тем идея размещения окровавленных пуантов была в целом положительно воспринята американцами — об этом свидетельствуют 1417 лайков в Instagram.

    Ранее сообщалось, что украденные часы Rolex Киану Ривза нашли в Чили.

     

    Теги:
    Фильмы Новости кино США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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