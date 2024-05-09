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    14:15, 09 Май 2024 | GMT +6

    Окрестности реки Букпы очистили от мусора в Караганде

    Окрестности реки Букпы очистили от мусора в Караганде
    Фото: акимат Карагандинской области

    Карагандинцы активно участвуют в республиканской экоакции «Таза Қазақстан». За прошедшие субботники они собрали более 5 тысяч тонн мусора. Праздничные дни более 100 человек посвятили очистке территории реки Букпы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Окрестности реки Букпы очистили от мусора в Караганде
    Фото: акимат Карагандинской области

    В числе участников – волонтеры экологического движения, молодежь города и представители местных исполнительных органов.

    Совместными усилиями они очистили часть русла реки, собрали около 300 мешков мусора.

    Окрестности реки Букпы очистили от мусора в Караганде
    Фото: акимат Карагандинской области

    - Сегодня была проделана большая работа по очистке реки Букпы, в дальнейшем мы продолжим это. Также хочу отметить, что в течение месяца, посвященного акции «Таза Қазақстан», собрано более 5000 тонн мусора. В субботниках приняли участие около 10 тысяч жителей города, – сказал заместитель акима района имени Казыбек би Ринат Каржасбаев.

    Лидер экологического волонтёрского движения Рахат Райымбеков призвал карагандинцев бережно относиться к водным ресурсам, не загрязнять водоемы.

    Окрестности реки Букпы очистили от мусора в Караганде
    Фото: акимат Карагандинской области

    - Чистая вода – это наше общее богатство, которое необходимо беречь. Сохраняя реки и озера в чистоте, мы заботимся о здоровье и благополучии людей. Каждый из нас может сделать город чище, просто не мусоря и участвуя в подобных акциях. Давайте вместе создадим «Мөлдір бұлақ» – чистый источник жизни для Караганды!, – говорит Рахат Райымбеков.

    Напомним, пятая неделя экоакции «Таза Қазақстан» называется «Мөлдір бұлақ» и посвящена очистке родников, прибрежных зон рек и озер.

     

    Теги:
    Таза Қазақстан Регионы Казахстана Мусор Экология Акимат Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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