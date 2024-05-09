Окрестности реки Букпы очистили от мусора в Караганде

Карагандинцы активно участвуют в республиканской экоакции «Таза Қазақстан». За прошедшие субботники они собрали более 5 тысяч тонн мусора. Праздничные дни более 100 человек посвятили очистке территории реки Букпы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат Карагандинской области

В числе участников – волонтеры экологического движения, молодежь города и представители местных исполнительных органов.

Совместными усилиями они очистили часть русла реки, собрали около 300 мешков мусора.

Фото: акимат Карагандинской области

- Сегодня была проделана большая работа по очистке реки Букпы, в дальнейшем мы продолжим это. Также хочу отметить, что в течение месяца, посвященного акции «Таза Қазақстан», собрано более 5000 тонн мусора. В субботниках приняли участие около 10 тысяч жителей города, – сказал заместитель акима района имени Казыбек би Ринат Каржасбаев.

Лидер экологического волонтёрского движения Рахат Райымбеков призвал карагандинцев бережно относиться к водным ресурсам, не загрязнять водоемы.

Фото: акимат Карагандинской области

- Чистая вода – это наше общее богатство, которое необходимо беречь. Сохраняя реки и озера в чистоте, мы заботимся о здоровье и благополучии людей. Каждый из нас может сделать город чище, просто не мусоря и участвуя в подобных акциях. Давайте вместе создадим «Мөлдір бұлақ» – чистый источник жизни для Караганды!, – говорит Рахат Райымбеков.

Напомним, пятая неделя экоакции «Таза Қазақстан» называется «Мөлдір бұлақ» и посвящена очистке родников, прибрежных зон рек и озер.