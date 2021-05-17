Окот сайгаков продолжается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане, в ареалах обитания сайгаков (10 областей) начался период охоты, который продлится до конца мая текущего года. В этой связи, в местах скопления и миграции сайгаков с начала мая проводятся рейды по созданию безопасных условий для окота, передает МИА «Казинформ».

«Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК для наблюдения за этим процессом и изучения ситуации был организован пресс-тур в Жаксинский район Акмолинской области. Напомним, на основании совместного приказа при участии природоохранных структур (МВД РК, КНБ РК, МЭГПР РК) на сегодня проводится широкомасштабная природоохранная акция «Сайгак». В рамках акции усилены охранные мероприятии путем выставления блок-постов на участках обитания и окота сайги. В акции задействовано более 200 инспекторов РГКП «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии», - сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Как отметили в Минэкологии, свыше 90% всемирной популяции сайгаков приходится на Казахстан. Здесь обитают 3 популяции сайгака - Бетпакдалинская, Уральская и Устюртская.

«С начала месяца, в связи с благоприятными погодными условиями, окот сайги проходит в стабильном состоянии, факторы беспокойства не наблюдаются. В разрезе популяции окот составляет: Бетпакдалинская популяция — 10%, Уральская популяция – 25%; Устюртская популяция — 50%. По данным учета 2019 года количество животных составило 334 400 особей: Бетпакдалинская популяция - 111 500 особей, Уральская - 217 000, Устюртская - 5 900. В 2020 году из-за коронавирусной пандемии учет не производился. В настоящее время учет возобновлен, результаты которого будут получены в конце текущего года», - пояснили в министерстве.

В Минэкологии также напомнили о том, что для сохранения и увеличения численности этих животных введен запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами на всей территории Казахстана до 2023 года, кроме использования в научных целях.

Также в этих целях в Уголовном кодексе РК ужесточены меры наказания за браконьерство на сайгаков, вплоть до лишения свободы сроком до 12 лет и конфискации имущества.