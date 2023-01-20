Окончившие вузы за счет гранта выпускники смогут без конкурса устроиться на госслужбу

20 Января 2023, 16:53

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лучшие выпускники, успешно окончившие высшие учебные заведения за счет государственного гранта, получат возможность назначения без конкурсного отбора на низовые должности на районном и сельском уровнях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это будет способствовать привлечению квалифицированной молодежи на государственную службу, стимулировать возвращение молодых специалистов в районы и сельские регионы, а также снижению дефицита профессиональных кадров в регионах, облегчит процесс поступления на государственную службу», - пояснил председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев на расширенном заседании коллегии по итогам работы за 2022 год.

Также предоставляется возможность для прямого назначения на высшие должности корпуса «Б» без конкурсного отбора по согласованию с уполномоченным органом. По мнению главы ведомства, это усилит ответственность первых руководителей за своих сотрудников.

По словам Дархана Жазыкбаева, рассмотрена возможность назначения в течение года после завершения обучения на отдельные должности в местные органы, кроме столицы, выпускников Академии госуправления при Президенте, показавших высокую успеваемость.

«Государственные служащие, получившие неудовлетворительную оценку два квартала подряд, будут понижаться в должности, а при отсутствии вакантной нижестоящей должности – освобождаться от занимаемых должностей. Таким образом, упрощается процедура выхода из государственной службы», - заключил он.