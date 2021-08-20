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Окончательный результат проводимой вакцинации станет виден осенью – Алексей Цой

20 Августа 2021 17:42
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Окончательный результат проводимой вакцинации станет виден осенью – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой подчеркнул, что окончательный результат проводимой вакцинации станет виден осенью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы уже сейчас видим, что вакцинированные болеют меньше, в принципе, вакцина работает. Здесь есть еще и косвенные признаки, когда мы смотрим: если количество заболевших именно среди вакцинированных граждан будет увеличиваться, значит, эффект вакцинации снижается. Мы ведем различные замеры, думаю, что в ближайшее время – осень – мы определимся точно и получим данные, когда и в какие сроки, какой вакциной и в какой дозировке нужно будет делать. Мы определимся с этим и уже четко будем говорить, чтобы не вводить никого в заблуждение», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Он выразил надежду, что активность вакцинации среди граждан возрастет после того, как казахстанцы вернутся из отпусков.

«Конечно, мы хотим, чтобы все граждане максимально привились в кратчайшие сроки. Помимо государственных органов, очень много сейчас граждан с активной позицией, которые в социальной сети начинают разъяснять пользу вакцинации. Мы надеемся, что сейчас отпускной период закончится и граждане активнее начнут прививаться, пойдут на работу, в коллективы. Мы ожидаем рост сознательности, критическая масса граждан уже привилась», - заключил министр.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Алексей Цой  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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