Окончательные итоги парламентских выборов озвучили в ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК подвела итоги парламентских выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Парламенте будут представлены три политические партии. Это партия «Nur Otan», набравшая 71,09% голосов; партия «Ак жол» – 10,95%; Народная партия Казахстана – 9,10 процента.

Всего в выборах принял участие 7 241 562 избирателя.

Таким образом, депутатские мандаты по итогам выборов распределяются следующим образом:

Nur Otan – 76 мандатов

Ак жол – 12 мандатов

Народная партия Казахстана – 10 мандатов.