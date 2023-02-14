Около1,5 трлн тенге доходов поступило в госбюджет за январь - Минфин РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О показателях исполнения государственных финансов за январь текущего года сообщил заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В государственный бюджет доходов поступило около 1,5 трлн тенге, или план исполнен на 144%», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Согласно озвученным данным, в республиканский бюджет доходов поступило 1,1 трлн тенге, или план исполнен на 139,0%.

План по доходам перевыполнен на 310 млрд тенге, из них налоги – на 302 млрд тенге.

«Основная сумма перевыполнения по налогам приходится по КПН, НДС и ЭТП на сырую нефть. На перевыполнение плана по КПН повлияло увеличение сумм заявленных авансовых платежей в январе текущего года в сравнении с январем 2022 года по 382 крупным налогоплательщикам на 48,8%, или на 53 млрд тенге», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что факторами перевыполнения плана по НДС являются:

- увеличение оборотов по реализации товаров, работ и услуг;

- увеличение плательщиков НДС на 18%;

- увеличение объема импорта из третьих стран за январь текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 84%.

Перевыполнение плана по ЭТП на сырую нефть в основном связано с ослаблением курса тенге к доллару США на 6,6%.