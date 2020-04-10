Около восьми тысяч жителей Павлодара и Экибастуза получили по 50 тысяч тенге из фонда «Birgemiz»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Всего в общественный фонд «Birgemiz Pavlodar» из республиканского фонда поступило 395,500 млн тенге для помощи семи категориям граждан из социально-уязвимых слоев населения. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как сообщили агентству в областном филиале партии «Nur Otan», помощь из фонда «Birgemiz» в виде выплаты в 50 тысяч тенге получили 7910 человек, проживающих в Павлодаре и Экибастузе.

Напомним, общественный фонд «Birgemiz» создан по инициативе Елбасы, Председателя партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева, ориентирован на оказание адресной помощи наименее защищенным от пандемии гражданам. Председателем общественного фонда Birgemiz назначен Руслан Сакеев.

Фонд принял решение об оказании прямой денежной помощи в размере 50 тысяч тенге более 150 тысячам казахстанцев. Это жители 23-х крупных городов, наиболее сильно испытывающих на себе трудности карантина. В целом, сегодня на счёта общественного фонда «Birgemiz» поступило порядка 14 млрд тенге.

«30 марта 2020 года в Павлодарской области зарегистрирован и открыт региональный филиал Общественного Фонда «Birgemiz Pavlodar», куда поступили 395,5 млн тенге из республиканского фонда «Birgemiz» для оказания поддержки по семи категориям, проживающих в Павлодаре и Экибастузе. Списки получателей, представленные акимами и органами социальной защиты, включают представителей социально-уязвимых групп с самым низким уровнем дохода», - сообщили в областном филиале партии.

Помощь направлена малообеспеченным многодетным семьям;инвалидам; семьям, воспитывающим ребенка-инвалида; пенсионерам по возрасту, получающим минимальную пенсию и входящим в список социально-уязвимых слоев населения; детям-сиротам, в том числе круглым сиротам и детям, потерявшим одного из кормильцев; участникам Великой Отечественной войны и инвалидам, приравненным к ним, труженикам тыла. Сформирован оперативный штаб по оказанию помощи, который возглавляет заместитель акима области по социальным вопросам Асхат Оралов.

Контроль над соответствием деятельности фонда его уставным целям будет осуществлять Попечительский совет, который возглавляет первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала партии «Nur Otan» Илья Теренченко. Расходование финансовых средств будет контролировать ревизионная комиссия. Председателем Ревизионной комиссии назначен председатель избирательной комиссии Павлодарского района Сансызбай Акимбеков. На заседании попечительского совета директором пбщественного фонда «Birgemiz Pаvlodar» назначена депутат областного маслихата Гульмира Нурханова.

Материальная помощь оказывается путем безналичного перечисления денежных средств через банки второго уровня на карточный или текущий счет физического лица. При этом проработан вопрос, чтобы при перечислении материальной помощи банковская комиссия не взымалась, а средства не удерживались в счет погашения долгов по кредитам, если таковые имеются у граждан. Материальная помощь будет сопровождаться SMS-сообщением следующего содержания: «На Ваш счет поступило 50 000 тенге от Фонда «Birgemiz». #МыВместе, Елбасы, «Nur Otan».

Для отслеживания информации о собранных средствах и распределяемой помощи по регионам создан официальный сайт birgemiz2020.kz и аккаунты в социальных сетях.

Фото облфилиала партии «Nur Otan»