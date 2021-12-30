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Около восьми тысяч единиц несертифицированной пиротехники изъяли в Мангистауской области

30 Декабря 2021 02:21
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Около восьми тысяч единиц несертифицированной пиротехники изъяли в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Жители Мангистауской области во время новогодних праздников должны остерегаться некачественного фейерверка и максимально соблюдать пожарную безопасность. Об этом сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Нурлан Жанабаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Департамент по чрезвычайным ситуациям области проводит агитационную работу среди населения и организаций по соблюдению требований пожарной безопасности, уделяя особое внимание вопросам безопасной эксплуатации пиротехнических изделий.

«Созданы круглосуточные оперативные группы с дежурством, организовано дежурство офицерского состава в местах проведения мероприятий на учетных объектах, приняты меры по запрещению использования в помещениях при проведении мероприятий пиротехнических изделий, спецэффектов с применением открытого огня. Приведены в готовность личный состав и техника профессиональных аварийно-спасательных работ департамента. Совместно с местной полицейской службой области в преддверии новогодних мероприятий проведено 48 рейдов по местам хранения и реализации пиротехнической продукции с целью выявления несанкционированной торговли, не отвечающей требованиям пожарной безопасности. В настоящее время совместно с органами внутренних дел изъято 7 876 единиц пиротехнических изделий», - сказал заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Нурлан Жанабаев.

Департамент по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей области о соблюдении следующих мер безопасности.


Рекомендуется в целях предупреждения и предотвращения возгорания елок и замыканий в электрическом освещении:

- ёлку устанавливать на устойчивом основании;

- при использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке, применять гирлянды только с последовательным включением ламп напряжением до 12 Вольт. Допустимая мощность ламп 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание ламп, искрение) обесточить электричество.


Не допускается:

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- проводить огневые, покрасочные и другие взрывопожароопасные работы;

- применять самодельные электрогирлянды, светомузыкальные установки, электромузыкальные аппаратуры, устройства для вращения елок и создания эффектов мерцания елочных гирлянд;

- использовать и запускать неуправляемые летающие фонари с использованием источника открытого огня.

При использовании пиротехнических изделий запрещается:

- размещать салюты ближе 50 метров от зданий и сооружений, под деревьями;

- применять их в ветреную погоду.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин дал рекомендации по технике безопасности в новогодние праздники.

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#Безопасность   #Мангистауская область   #Регионы   #МЧС   #ДЧС   #Новый год  
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Автор:

Аружан Саптарова

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