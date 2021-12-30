Около восьми тысяч единиц несертифицированной пиротехники изъяли в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Жители Мангистауской области во время новогодних праздников должны остерегаться некачественного фейерверка и максимально соблюдать пожарную безопасность. Об этом сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Нурлан Жанабаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент по чрезвычайным ситуациям области проводит агитационную работу среди населения и организаций по соблюдению требований пожарной безопасности, уделяя особое внимание вопросам безопасной эксплуатации пиротехнических изделий.

«Созданы круглосуточные оперативные группы с дежурством, организовано дежурство офицерского состава в местах проведения мероприятий на учетных объектах, приняты меры по запрещению использования в помещениях при проведении мероприятий пиротехнических изделий, спецэффектов с применением открытого огня. Приведены в готовность личный состав и техника профессиональных аварийно-спасательных работ департамента. Совместно с местной полицейской службой области в преддверии новогодних мероприятий проведено 48 рейдов по местам хранения и реализации пиротехнической продукции с целью выявления несанкционированной торговли, не отвечающей требованиям пожарной безопасности. В настоящее время совместно с органами внутренних дел изъято 7 876 единиц пиротехнических изделий», - сказал заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Нурлан Жанабаев.

Департамент по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей области о соблюдении следующих мер безопасности.





Рекомендуется в целях предупреждения и предотвращения возгорания елок и замыканий в электрическом освещении:

- ёлку устанавливать на устойчивом основании;

- при использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке, применять гирлянды только с последовательным включением ламп напряжением до 12 Вольт. Допустимая мощность ламп 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание ламп, искрение) обесточить электричество.





Не допускается:

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- проводить огневые, покрасочные и другие взрывопожароопасные работы;

- применять самодельные электрогирлянды, светомузыкальные установки, электромузыкальные аппаратуры, устройства для вращения елок и создания эффектов мерцания елочных гирлянд;

- использовать и запускать неуправляемые летающие фонари с использованием источника открытого огня.

При использовании пиротехнических изделий запрещается:

- размещать салюты ближе 50 метров от зданий и сооружений, под деревьями;

- применять их в ветреную погоду.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин дал рекомендации по технике безопасности в новогодние праздники.