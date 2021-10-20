РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:02, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Около восьми тысяч деревьев посадили в Актюбинской области

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Около 8 тысяч деревьев посажено в Актюбинской области с начала двухмесячника по санитарной очистке. Ход двухмесячника обсудили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках экологического двухмесячника проводится санитарная очистка территории населённых пунктов, посадка деревьев, ликвидация несанкционированных свалок в регионе.

    Всего с 8 сентября по 17 октября в Актюбинской области было проведено шесть субботников в районах и три субботника в Актобе, в которых еженедельно в среднем участвовало около 15 тысяч жителей области.

    В результате проведенных работ было ликвидировано 679 мест скопления мусора, 428 стихийных свалок, посажено 7 720 саженцев, в том числе более 3,5 тысячи саженцев в Актобе.

    Усилена работа по выявлению нарушителей санитарных норм. Почти 1 000 физических и юридических лиц выданы предписания по устранению нарушений, 145 нарушителей были оштрафованы на общую сумму 3,4 миллиона тенге.


    Теги:
    Экология Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!