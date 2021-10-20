Около восьми тысяч деревьев посадили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Около 8 тысяч деревьев посажено в Актюбинской области с начала двухмесячника по санитарной очистке. Ход двухмесячника обсудили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках экологического двухмесячника проводится санитарная очистка территории населённых пунктов, посадка деревьев, ликвидация несанкционированных свалок в регионе.

Всего с 8 сентября по 17 октября в Актюбинской области было проведено шесть субботников в районах и три субботника в Актобе, в которых еженедельно в среднем участвовало около 15 тысяч жителей области.

В результате проведенных работ было ликвидировано 679 мест скопления мусора, 428 стихийных свалок, посажено 7 720 саженцев, в том числе более 3,5 тысячи саженцев в Актобе.

Усилена работа по выявлению нарушителей санитарных норм. Почти 1 000 физических и юридических лиц выданы предписания по устранению нарушений, 145 нарушителей были оштрафованы на общую сумму 3,4 миллиона тенге.