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Около восьми тысяч человек оштрафовано за неуплату проезда в общественном транспорте Нур-Султана

12 Ноября 2021 13:18
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Около восьми тысяч человек оштрафовано за неуплату проезда в общественном транспорте Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек оштрафовали за уклонение от оплаты проезда в общественном транспорте города Нур-Султан в текущем году, сообщили в ТОО «City Transportation Systems», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С начала года было выявлено около 170 тысяч пассажиров, которые уклонялись от оплаты проезда. Из них в отношении около 8 тысяч пассажиров были составлены административные протоколы. Сумма штрафа составляет 2 МРП, то есть 5 834 тенге», - сказал менеджер Департамента транспортного контроля компании Азат Тлеубаев, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, в основном не оплачивают за проезд представители молодого поколения.

Ранее председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов рассказал, сколько пассажиров уклоняется от оплаты проезда в столичном общественном транспорте.

«Этот вопрос варьируется в пределах 10-15%», - сказал Бекмырза Игенбердинов.


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#Нур-Султан   #Транспорт   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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