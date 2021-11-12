Около восьми тысяч человек оштрафовано за неуплату проезда в общественном транспорте Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек оштрафовали за уклонение от оплаты проезда в общественном транспорте города Нур-Султан в текущем году, сообщили в ТОО «City Transportation Systems», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С начала года было выявлено около 170 тысяч пассажиров, которые уклонялись от оплаты проезда. Из них в отношении около 8 тысяч пассажиров были составлены административные протоколы. Сумма штрафа составляет 2 МРП, то есть 5 834 тенге», - сказал менеджер Департамента транспортного контроля компании Азат Тлеубаев, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, в основном не оплачивают за проезд представители молодого поколения.
Ранее председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов рассказал, сколько пассажиров уклоняется от оплаты проезда в столичном общественном транспорте.
«Этот вопрос варьируется в пределах 10-15%», - сказал Бекмырза Игенбердинов.
- Памятное мероприятие в честь «Халық каһарманы» Газиза Байтасова прошло в Нур-Султане
- Рост безналичных платежей отмечают в Казахстане
- Нужно ли менять транспортную карту для оплаты проезда в Нур-Султане
- Внедрить штрафы за отсутствие масок в общественном транспорте предлагают в Казахстане
- Вакцинация детей: когда нельзя делать прививку
- Будут ли использовать систему «Ashyq» в общественном транспорте Нур-Султана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана