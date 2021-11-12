Около восьми тысяч человек оштрафовано за неуплату проезда в общественном транспорте Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек оштрафовали за уклонение от оплаты проезда в общественном транспорте города Нур-Султан в текущем году, сообщили в ТОО «City Transportation Systems», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года было выявлено около 170 тысяч пассажиров, которые уклонялись от оплаты проезда. Из них в отношении около 8 тысяч пассажиров были составлены административные протоколы. Сумма штрафа составляет 2 МРП, то есть 5 834 тенге», - сказал менеджер Департамента транспортного контроля компании Азат Тлеубаев, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, в основном не оплачивают за проезд представители молодого поколения.

Ранее председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов рассказал, сколько пассажиров уклоняется от оплаты проезда в столичном общественном транспорте.

«Этот вопрос варьируется в пределах 10-15%», - сказал Бекмырза Игенбердинов.