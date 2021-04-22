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    08:38, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Около тысячи рабочих очищают Алматы от снега

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в горных и предгорных районах выпало 10-12 см снега, в городе - 6-8 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для предупреждения гололедных явлений с 22 часов 21 апреля с дорог сметают снег и посыпают их противогололедными материалами. Использовано 243 тонны противогололедных материалов.

    Продолжаются работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, надземных переходов, парков, скверов и других мест общего пользования.

    С начала снегопада город очищают 965 дорожных рабочих, выход техники составляет 395 единиц, в том числе 136 пескоразбрасывателей.

    В районных акиматах и акимате города было организовано круглосуточное дежурство по контролю за работами по уборке снега.

    Напомним, в Алматы 21 апреля выпал снег. По прогнозу Казгидромета, выпадение осадков в виде дождя и снега ожидается до обеда 22 апреля. По прогнозу синоптиков, потепление ожидается с 22 по 24 апреля.



    Теги:
    Дороги Погода Казгидромет Другие государственные органы Алматы ЖКХ Благоустройство
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