Около тысячи рабочих очищают Алматы от снега

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в горных и предгорных районах выпало 10-12 см снега, в городе - 6-8 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для предупреждения гололедных явлений с 22 часов 21 апреля с дорог сметают снег и посыпают их противогололедными материалами. Использовано 243 тонны противогололедных материалов.

Продолжаются работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, надземных переходов, парков, скверов и других мест общего пользования.

С начала снегопада город очищают 965 дорожных рабочих, выход техники составляет 395 единиц, в том числе 136 пескоразбрасывателей.

В районных акиматах и акимате города было организовано круглосуточное дежурство по контролю за работами по уборке снега.

Напомним, в Алматы 21 апреля выпал снег. По прогнозу Казгидромета, выпадение осадков в виде дождя и снега ожидается до обеда 22 апреля. По прогнозу синоптиков, потепление ожидается с 22 по 24 апреля.



