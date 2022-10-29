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Около тысячи новых рабочих мест создали в Курчумском районе ВКО

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Октября 2022, 16:16
Около тысячи новых рабочих мест создали в Курчумском районе ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Численность безработных в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области на 1 октября 2022 года составила 468 человек. С начала года было создано 999 новых рабочих мест. Трудоустроено 467 безработных. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил аким Курчумского района Алмат Акышев, переедает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

«В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы на оплачиваемые общественные работы привлечены 247 человек. На социальные рабочие места направлен 21 человек, на молодежную практику - 25, на профессиональную подготовку- 50 человек», - проинформировал Алмат Акышев.

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По его словам, на 1 октября текущего года государственный грант на развитие животноводства получили 6 человек из категории социально-уязвимых слоев населения на сумму 7,3 млн. тенге.

«Кроме того, в течение этого года из трудоизбыточных регионов запланировано переселение 26 человек. На это из республиканского бюджета предусмотрены средства в размере 18,2 млн. тенге», - отметил А. Акышев.

По информации спикера, продолжается работа по внедрению новой социальной политики и усилению оказываемой адресной помощи нуждающимся гражданам.

«Получателями помощи стала 261 семья, из них 756 детей, в том числе 91 многодетная семья, - дополнил аким Курчумского района.


Восточно-Казахстанская область   Занятость   Трудоустройство  
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